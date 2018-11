Das Kreuz mit dem Kreuz - was tun?

Was bedeutet eine Operation in unmittelbarer Nähe zum Rückenmark für die Patienten und Heilungsdauer?

Grundsätzlich ist eine Operation an den Spinalnerven und besonders am Rückenmark immer mit der Gefahr einer Lähmung verbunden und wird daher in der Regel mit einem Operationsmikroskop millimetergenau durchgeführt. Allerdings muss man einfache Routineeingriffe wie Bandscheibenoperationen oder minimal-invasive Entlastungsoperationen eines verengten Spinalkanals von komplizierten Versteifungsoperationen oder Operationen am offenen Rückenmark unterscheiden. Die simplen Eingriffe erfolgen über kurze Schnitte und die Patienten erholen sich innerhalb von wenigen Tagen. Versteifungsoperationen, bei denen eventuell sogar Verkrümmungen geradegerichtet werden, erfordern eine längere Wund- und Knochenheilung.