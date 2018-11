Sturm-Coach Neukirchner geht auf Schiri los

Auch nach der Trennung von Trainer Heiko Vogel findet Sturm Graz in der Bundesliga nicht in die Erfolgsspur. Unter Interimscoach Günter Neukirchner reichte es im Heimspiel gegen St. Pölten nur zu einem 0:0, womit die Steirer seit sieben Liga-Partien sieglos sind. In der Tabelle liegen die Steirer als Achter nur noch einen Punkt vor Wacker Innsbruck. Da liegen die Nerven blank - auch bei Neukirchner, der schon Anfang der zweiten Hälfte wegen Schiedsrichterkritik auf die Tribüne verwiesen wurde. Nach dem Spiel legte der Interimscoach sogar noch nach.