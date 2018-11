Das ist der künftige WK-Präsident von Tirol

Der 43-jährige Christoph Walser aus Thaur folgt dem 71-jährigen Jürgen Bodenseer nach, der das Amt seit 2004 inne hat. Doch wer ist der Mann, der künftig Präsident der knapp 44.000 Wirtschaftskammer-Mitglieder in Tirol sein wird? Christoph Walser ist vor allem einer von ihnen. Einer, der die Sorgen der Tiroler Unternehmer ganz genau kennt. Weil er sein Geschäft von der Picke auf gelernt hat. „Mein Vater kommt ursprünglich aus Ischgl - daher auch der Name Walser. Er war Koch. Meine Mutter ist aus Thaur - sie war Krankenpflegerin“, erzählt Walser, der am 10. Februar 44 Jahre alt wird. Er war das jüngste von drei Kindern. Nach der Schule entschloss er sich für die Lehre zum Speditionskaufmann. „Das war von 1991 bis 1994 - bei der Spedition Kapeller in Innsbruck“, erinnert sich Walser. Nach dem Bundesheer heuerte er bei der Spedition „Gebrüder Weiss“ an. „Dort habe ich 2001 auch meine jetzige Frau Yvonne kennen gelernt. Sie studierte Jus und finanzierte sich im Betrieb ihr Studium“, erzählt Walser. Und nach einem Zwischenspiel von 2003 bis 2005 bei „Nindl Transporte“ entschied er sich 2005 für den Gang in die Selbstständigkeit.