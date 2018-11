Pachtstall für 37 Pferde und Esel gesucht

Seit knapp zwei Jahren betreiben Stefanie und Martin Huber den Reiterlebnishof Huber in Kössen in Triol - mit Pferden, zwei Ziegen, einem Esel und zwei Maultieren. Der Pachtvertrag für den Bauernhof war für zwölf Jahre ausgemacht, sie wurden aber hereingelegt und müssen nun laut Räumungsklage bis 17. November den Hof in Tirol geräumt haben. Deshalb suchen die zwei Reitpädagogen und ihr Töchterchen Ella samt den 37 Tieren einen neuen Pachtstall. „Wir möchten unser Glück in Kärnten versuchen.“ Esel “Fridolin„ und sein Mini-Shetty-Freund “Arjuno" dürfen vorübergehend an den Ossiacher See ziehen.