Sturm-Trainer Mählich: Am Montag wird‘s offiziell!

„Er ist ein super Typ, pflegt einen guten Umgang - man hat‘s ja gleich bei seiner Pressekonferenz gesehen: weniger reden, keine Alibis in der Vergangenheit suchen, auf dem Platz Antworten geben“, so „Hierli“, der sich nach den zwei vergebenen Sitzern zuletzt gegen Innsbruck von Papa Heribert so einiges anhören durfte. „Er ist voll dabei, darf mich auch kritisieren. Er hat gemeint, in der ersten Chance war zu viel, in der zweiten zu wenig Überzeugung dabei.“ Heute soll‘s Balsam für die Vaterseele geben ...