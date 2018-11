Grazer Karlau: Dringende Sanierung liegt auf Eis

Zellenhaus marod

Herzstück ist seit 1872 das dreiflügelige Zellenhaus. Und genau dieser Teil, in dem die „schweren Jungs“ sitzen, bedarf dringend einer Generalsanierung. Das ist schon lange bekannt. Die Pläne liegen vor, auch die finanziellen Belange schienen geklärt zu sein. Das 22-Millionen-Euro-Projekt steht nun aber still. Obwohl es bereits einige Sanierungen gab (etwa im Eingangs- und Besucherbereich), gibt’s von der Politik plötzlich kein Geld mehr. Ausgerechnet jetzt, wo die Renovierung des maroden Herzstücks am Plan gestanden wäre.