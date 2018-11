Bei Verspätungen wenden Züge schon vor dem Ziel

Wer täglich von Bernhardsthal im nördlichsten Weinviertel zum Arbeitsplatz nach Wien pendeln muss, trägt ohnehin ein schweres Schicksal. Und die ÖBB machen es den Betroffenen nicht leichter. Sind die Züge auf der Nordstrecke verspätet, wenden sie in Hohenau an der March - also vor der eigentlichen Endstation. Wenn die Pendler Glück haben, fahren Ersatzbusse.