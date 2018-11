Wiens neue U-Bahnen: Bau-Verschiebung um ein Jahr

Der Bau des neuen U-Bahn-Linienkreuzes U2/U5 in Wien kommt - für viele Experten alles andere als überraschend - ins Stocken: Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer kündigte am Freitag Verzögerungen von neun Monaten bis zu einem Jahr an. Als Grund nannte Steinbauer „inakzeptable Angebote“ von Baufirmen im Zuge einer Ausschreibung.