„Breaking Bad“ soll als Spielfilm zurückkehren

Die US-Erfolgsserie „Breaking Bad“ soll offenbar als Spielfilm zurückkehren. Das bestätigte Bryan Cranston, der in der Kultserie den krebskranken Chemielehrer Walter White spielte, der zum Drogenproduzenten wird. Er habe aber noch nicht einmal das Drehbuch gelesen, räumte der 62-jährige Schauspieler am Mittwoch in der Radiosendung „The Dan Patrick Show“ ein. Er wisse daher auch nicht, ob der Hauptcharakter White in dem Spielfilm auftauchen solle.