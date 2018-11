Regisseur Wes Anderson stellt KHM auf den Kopf

Wenn der mehrfach oscarnomminierte Hollywood-Regisseur Wes Anderson ins Kunsthistorische Museum in Wien lädt, dann kommen sie natürlich alle. Auch Hollywood-Stars wie Tilda Swinton und Jason Schwartzman ließen sich die Eröffnung nicht entgehen. Der amerikanische Filmemacher durfte gemeinsam mit seiner Frau Juman Malouf eine eigene Ausstellung gestalten und dafür aus rund vier Millionen Objekten des KHM wählen. Ganz in seinem Stil trägt die Ausstellung den humorvollen Namen „Spitzmaus Mummy in a Coffin and other Treasures“.