Mädchen (10) fuhr mit Roller gegen fahrendes Auto

Es ist der Albtraum eines jeden Autofahrers und jeder Pkw-Lenkerin: Plötzlich und völlig unverhofft läuft oder - wie in diesem Fall - fährt ein Kind auf die Straße. So passiert am Montag in Rum einer Einheimischen (58), die mit ihrem Pkw laut Polizeibericht mit sehr geringer Geschwindigkeit unterwegs war. Doch all das nützte nichts, als plötzlich von der gegenüberliegenden Fahrbahnseite hinter einem Bus hervor ein zehnjähriges Mädchen mit einem Kinderroller vom Gehsteig auf den dortigen Schutzweg fuhr. Die Kleine krachte gegen die Fahrertür des Pkw und wurde dabei erheblich verletzt. Zwar konnte es zunächst selbst aufstehen, es wurde aber dann nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert.