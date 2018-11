Hinter vielen Gewinnspielen im Netz steckt Betrug

Teure Wohnmobile, Luxusreisen oder Traumhäuser: Seit Wochen grassiert im Internet eine regelrechte Welle an Fake-Gewinnspielen. „Auf Facebook gibt es derzeit so viele betrügerische Gewinnspiele wie noch nie“, warnen Experten. Auch viele Tiroler fallen auf die Gauner hinein, die meist Jagd auf sensible Daten machen.