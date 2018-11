Nackt-Segler kapert Gina-Lisa Lohfinks Herz

„Ich habe ihr wirklich nur ins Gesicht geschaut“

Der 28-Jährige stellte gleich mal unter Beweis, dass Liebe blind machen kann, schwärmte von Gina-Lisa: „Ich habe ja gesagt, dass ich nicht so auf Plastisches stehe. Aber ich finde es ganz okay bei ihr, würde ich sagen. Es ist ja jetzt nicht so viel gemacht.“ Ob‘s daran lag, das Martin gar nicht genau hingeschaut hat? Der beteuerte nämlich nach dem ersten Treffen: „Ich habe wirklich nur in ihr Gesicht geschaut.“