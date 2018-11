Unbekannter schoss in Kufstein auf Radarkasten

Die Tat wurde bereits am 15. Oktober zwischen 18 und 24 Uhr verübt, aber erst vor Kurzem entdeckt. In der Carl-Wagner-Straße in Kufstein schoss der Unbekannte auf den „Blitzer“. „Um welche Waffe es sich handelte, ist noch unklar“, heißt es von Seiten der Polizei. Die Höhe des Schadens ist ebenfalls noch unklar.