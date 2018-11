Zweifel an Geschichte von geflüchtetem IS-Opfer

Im Sommer sorgte ein Video einer Jesidin für Aufsehen, in dem sie ihre Flucht vor der Terror-Miliz „Islamischer Staat“ und das Wiedertreffen ihres Peinigers in Deutschland geschildert hatte: Doch nun kommen Zweifel an der Geschichte der 19-jährigen Aschwak auf, über die international berichtet wurde. Ihr Vater soll sie einem Insider zufolge instrumentalisiert haben, um den deutschen Staat mit einer Medienkampagne zu erpressen. Er habe so deutsche Visa für 20 Familienmitglieder erzwingen wollen.