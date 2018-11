Grandioser Herbst soll die Wintersaison retten

Ein steirischer Herbst wie aus dem Bilderbuch, mit Temperaturen an die 20 Grad, viel Sonne - besser geht’s nicht. Auch im Tourismus sieht man glückliche Gesichter, die Herbstferien schlagen sich in Buchungen nieder, viele Ausflugsziele haben geöffnet, die Umsätze stimmen. Gut so, denn mit einem neuerlichen Tourismus-Rekord im Winter ist heuer nicht zu rechnen.