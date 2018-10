Allerheiligen: Sonderfahrplan für Salzburger Öffis

Zu Allerheiligen, am 1. November, werden die Obusse zu den Friedhöfen verstärkt. Die Linie 5 fährt vom Hauptbahnhof ab 9.30 Uhr im 10-Minuten-Takt. Die Linie 9 fährt zwischen 8.30 und 16.15 Uhr zwischen Europark und Kommunalfriedhof alle 20 Minuten. Für die Linie 22 gilt der Samstag-Fahrplan. Insgesamt werden so gleich zwölf Fahrten pro Stunde in Richtung Kommunalfriedhof geführt.