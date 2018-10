Libertadores-Drama: Tor in 13-Minuten-Verlängerung

Unglaubliche Spannung beim Libertadores-Cup-Halbfinale in Südamerika. Der Wettbewerb, der in etwa unserer Champions League entspricht, genießt nicht nur südlich vom Äquator ein großes Ansehen. Im Halbfinale am Mittwoch traf Vorjahressieger Gremio (Brasilien) auf River Plate (Argentinien). Die Brasilianer hatten das Hinspiel 1:0 auswärts gewonnen, und River war auch im Rückspiel schon in Rückstand geraten, drehte aber das Match (2:1) und stieg auf. Das entscheidende Tor erzielte Pity Martinez aus einem Elfmeter in der 95. Minute. Ein Elfmeter, der erst vom Videoschiedsrichter erkannt werden musste. Wegen des Videoschiedsrichters gab es auch so viel Verlängerung (13 Minuten).