Steirischer Extremsportler segelt um die Erde

Ein Höllenritt mit schlaflosen Nächten

Wie verläuft eigentlich die Route, für die er sich mit Zwischenstationen an (heimischem) Land, insgesamt sieben Jahre Zeit nimmt? Die erste Etappe auf der „El Toro“ führte den 51-Jährigen vom griechischen Zakynthos über das Mittelmeer und den Suez-Kanal auf die Seychellen. Auf der zweiten Etappe überquerte das Paar in 31 Tagen den Indischen Ozean. Ein Höllenritt, über den es viel zu erzählen gibt. Schließlich war da Schiesters „extremer Geduldssport“ von stürmischen und schlaflosen Nächten geprägt. Aber kämpfen hat er ja gelernt. „Ich glaube, ich musste so weit rennen, damit ich den Mumm habe, jetzt so weit zu segeln.“