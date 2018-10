Steirer haben bei Thermengästen Nase vorne

Viele Stockerlplätze für Steirer

So schreiben den besten Thermen-Bereich die gut 5500 teilgenommenen Gäste dem Rogner Bad Blumau zu, die beste Gastronomie ist laut Besuchermeinung in Bad Waltersdorf zu finden. In der Kategorie bestes Preis-Leistungs-Verhältnis sind gleich drei steirische Betriebe an vorderster Stelle: Den ersten Platz nimmt das Narzissen Vital Resort Bad Aussee ein, gefolgt von der Grimming Therme Bad Mitterndorf und der Heiltherme Bad Waltersdorf.