Stadt Graz schickt Kontrolleure zu Privaten

„Scheinmeldungen sind ein Problem", so Eustacchio. So wären an manchen Grazer Adressen viel mehr Personen gemeldet, als dort überhaupt Platz finden können. Bei der Anmeldung werden mitunter Türnummern angegeben, die gar nicht existieren. Ein mögliches Ziel: das Erschleichen von Sozialleistungen. Diese Scheinanmeldungen passieren sehr oft ohne das Wissen der Haus- bzw. Wohnungseigentümer, was, so die seltsame Rechtslage, vor Strafe nicht unbedingt schützt.