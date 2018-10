Zitronensäurewerk bedroht die Natur

Eine „biochemische Industrieanlage“ fast direkt an der Donau bei Bergern im Bezirk Melk setzt die „Ritter der Au“ (so der Name einer besorgten Bürgerinitiative) in helle Aufregung. Denn dort will die Firma Jungbunzlauer für ein riesiges Zitronensäurewerk mehr als 40 Hektar wertvolle Natur- und Ackerflächen opfern.