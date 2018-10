Rangelei nach Traum-Tor: Schweden-Star sieht Rot!

In der schwedischen Liga zwischen AIK Solna und Malmö FF hat es ein Spektakel in der Nachspielzeit gegeben. Mit einem Traumtor gelang Sebastian Larsson der 1:1-Ausgleich. Der Jubel danach war für Malmö zu provokant. Es kam zu einer Rangelei, Larsson ging am Ende sogar aufgrund seines Jubels mit Gelb-Rot vom Feld!