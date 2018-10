Baumeister ist NICHT mehr Trainer bei der Admira!

Ernst Baumeister ist nicht mehr Trainer bei Bundesligist Admira Wacker! Der 61-Jährige wurde am Sonntag nach der 0:2-Auswärtsniederlage freigestellt, wie die Südstädter mitteilten. Die Niederösterreicher liegen nach zwölf Runden einen Punkt hinter dem Vorletzten SCR Altach am Tabellenende. Baumeisters Nachfolger soll laut Generalmanager Amir Shapourzadeh am Dienstag feststehen. „Die Weichen hierfür sind bereits gestellt“, wurde Shapourzadeh in einer Club-Aussendung zitiert.