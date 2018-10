Betrunkener Innviertler rast mit Pkw gegen Garage

Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn fuhr mit seinem Auto am Samstag gegen 21.15 Uhr auf der Uttendorfer Landesstraße L 1040 Richtung Pischelsdorf. Im Ortsteil Lohnau (Ortsgebiet Uttendorf) kam er wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer starken Rechtskurve ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Nach einer etwa 20 Meter langen Fahrt über eine Wiese prallte er mit seinem Pkw frontal gegen eine Garage bei einem Einfamilienhaus.