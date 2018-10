In Österreich formieren sich jetzt „Bürgerwehren“

Die deutschen Gruppierungen setzen laut Medienberichten hauptsächlich auf Einschüchterung: Es wird behauptet, der Staat könne die Sicherheit der Bürger nicht gewährleisten. In Bayern ist dieses Phänomen schon länger ein Thema. In Nürnberg werden die Maßnahmen auf den roten Warnwesten, die die selbsternannten Bürgerwehren tragen, wie folgt erklärt: „Wir schaffen Schutzzonen“. „So etwas wie in Chemnitz darf nie mehr passieren", wird in einem Internet-Video propagiert.