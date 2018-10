„Liebe ohne Leiden“ ist ihr gemeinsames Motto

„Papa hat noch nie einen Geburtstag von mir verpasst. Diesmal ist in der Planung allerdings etwas schief gelaufen, umso mehr hat es mich gefreut, dass es dann doch geklappt hat, und wir um Mitternacht zu “Ich wünsch Dir Liebe ohne Leiden„ von Udo und Jenny Jürgens in meinen Geburtstag hineintanzen konnten“, erzählt Lilith, die gerade mit ihrer Mutter Anne Seidel in Salzburg weilt, um zum einem eine Episode für die VOX-Serie „7 Töchter“ zu drehen, in erster Linie aber um ihren Papa als „Caligula“ auf der Bühne zu sehen. „Ich bin sehr stolz auf ihn und bewundere, wie er immer wieder in neue Rollen schlüpft“, so die 18-jährige, die nun in seine Fußstapfen tritt. Allerdings nicht als Schauspielerin, vielmehr will sie als Regisseurin die Fäden ziehen, weshalb sie nach dem Abitur für ein Filmregie-Studium nach London geht.