0:5: Rapid geht in Spanien unter

Rapid ist nach einer desolaten Leistung 0:3 in Rückstand in Villareal. Die Spanier spielen befreit auf, vor allem der Kameruner Ekambi, der an allen drei Toren beteiligt war. Es gilt jetzt ein Debakel zu verhindern. Strebinger rettete schon mehrere Male in der letzten Sekunde. Im krone.at Liveticker verpassen Sie nichts!