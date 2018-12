Kim Kardashians schärfste Nackt-Momente des Jahres

Von ihren Fans wird sie vergöttert, nicht zuletzt deshalb, weil sie so oft wie kein anderer Promi die Hüllen fallen lässt. Dass 2018 da keine Ausnahme war, versteht sich fast von selbst. Kein Wunder: Rund zwei Jahre nach der Geburt von Söhnchen Saint ist Kim Kardashian in diesem Jahr wieder so gut in Form wie lange nicht - und will das auch allen zeigen. Schon Anfang des Jahres gab die 37-Jährige deshalb intime Einblicke in ihr Schlafzimmer. Und Überraschung: Unterm Matel trägt Kim fast nichts!