Im Pyramidenspiel-Prozess sagten erste Zeugen aus

Im Grazer Straflandesgericht ist am Dienstag der Prozess um einen groß angelegten „Schenkkreis“ in der Weststeiermark fortgesetzt worden. Die sieben Angeklagten müssen sich in erster Linie wegen Pyramidenspiels und Betruges verantworten. Am fünften Verhandlungstag wurden erste Zeugen befragt. Es ging um die Einsätze beim Spiel und um mögliche Gewinne.