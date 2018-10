Wahnsinn! Direkt verwandelte Ecke in 93. Minute

Tore aus Ecken sind nicht wirklich oft zu sehen, zumal die Verteidigungen und der Torhüter sich auf die extreme Gefahr, die eine Ecke darstellt, vorbereitet sind. Dass ein Tor in der letzten Minute aus einer direkt verwandelten Ecke fällt, ist noch seltener. Genau das geschah aber in Ungarn, wo Ex-Nationalspieler Adam Bodi in der 93. Minute das Spiel zugunsten seines Teams Debrecen entschied. Er versuchte schon mehrmals, eine Ecke im Match gegen Paks (2:1) direkt zu verwandeln. Erst in der 93. Minute gelang ihm dieses Kunststück.