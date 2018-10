Dibon fordert „elf Haberer“ und Wiedergutmachung

Nach dem 0:3 in Hartberg will sich Rapid so schnell wie möglich für die Blamage gegen den Aufsteiger rehabilitieren. Die Gelegenheit dazu bietet sich am Donnerstag (21.00 Uhr/live Puls 4, DAZN) in der Fußball-Europa-League im Auswärtsmatch gegen Villarreal, wo die Hütteldorfer als klarer Außenseiter antreten. Dennoch glaubt Innenverteidiger Christopher Dibon an die Möglichkeit einer Überraschung. „Für uns ist das die Chance, gegen einen starken Gegner ein gutes Spiel zu machen.“