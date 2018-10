Fünf Salzburger Schulen tüfteln mit Tom Turbo

Jedes Kind hat eine gedruckte Rategeschichte erhalten und kann diese allein oder mit den Klassenkameraden lösen. Zur Auflösung meldet sich Thomas Brezina am 14. November um 10 Uhr bei allen Teilnehmern via Livestream aus dem Detektivbüro. „Wir sind eine kleine Schule mit 15 Kindern, die auf drei Klassen verteilt sind. Bei uns wird Leseförderung ganz groß geschrieben“, betont Direktorin Claudia Lüftenegger-Dengg aus Tweng. Seit sieben Wochen hat sie die Leitung über und war sofort Feuer und Flamme, als die Einladung zum Mitmachen per Mail eintrudelte. „Privat und auch in der Schulzeit sind die Kinder Fans von Tom Turbo. Wir haben auch viele Brezina-Bücher in den Klassen. Der Autor schreibt einfühlend in die Denke der Kinder. Jeder von ihnen hat ein Fahrrad daheim und wünscht sich ein solch trickreiches, wie es Tom Turbo verkörpert“, erzählt die Direktorin.