Her mit den Haarspangerln! So trägt man sie jetzt

Satement-Haarspangen

Auffällige Haarspangen in Gold oder Silber sind der ideale Begleiter, wenn es wieder einmal schnell gehen muss. Einfach wie Model-Engel Behati Prinsloo links und rechts vom Seitenscheitel in die Haare schieben, schon ist die Frisur ein echter Hingucker. Und das Tolle: Statement-Haarspangen gibt‘s in vielen verschiedenen Designs.