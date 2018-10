Lokalbrand in Annenstraße: Vier Männer verletzt

Vier Männer sind am Montagabend bei einem Küchenbrand in einem Lokal in Graz verletzt worden. Mitarbeiter löschten das Feuer noch vor Eintreffen der Grazer Berufsfeuerwehr. Vier Syrer im Alter von 21 und 24 Jahren sowie zwei 27-Jährige wurden mit Rauchgasvergiftungen ins LKH Graz bzw. LKH Graz Süd-West eingeliefert.