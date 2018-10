Unbekannte Kriminelle blitzten mit Neffentrick ab

Der Sohn, die Tochter war in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt - es müssen 78.000 Euro Kaution hinterlegt werden, sonst muss das Kind ins Gefängnis. Mit diesem Anruf versuchten Unbekannte am Montag zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr erneut ältere Personen in Graz zu schocken. Zum Glück bemerkten die Opfer die Lüge, legten auf und alarmierten die Polizei. Sollte Ihnen dasselbe passieren, bitte gleich handeln - auflegen und die Polizei anrufen!