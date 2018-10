Steirische Wirte haben 125 Hauben zu verteidigen

Es wird lange getestet

Zurück in die weiß-grüne Realität: Insgesamt 125 Hauben stehen in der Steiermark auf dem Spiel. Die „Klassenbesten“ aus dem Vorjahr - Harald Irka (18 Punkte), Richard Rauch (17), Gerhard Fuchs (17), Didi Dorner (17) und Tom Riederer (17) - stehen mit jeweils drei Hauben, die sie zu verteidigen haben, naturgemäß unter besonders strenger Beobachtung. Apropos Beobachtung. Laut eigenen Angaben testen die „Gault Millau“-Experten - „allesamt freie Mitarbeiter, die aus unterschiedlichsten Gründen gern und oft essen gehen und nach vorgegebenen Kriterien bewerten“ - die jeweiligen Lokale so lange, bis sie sich ihres Urteils sicher sind.