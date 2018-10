Promis ratlos: Wie viel kostet ein Kilo Brot?

Als Kurt Mann, seines Zeichens Bäcker und Unternehmer, zum Charity-Backen zugunsten der Organisation Pro Juventute lud, hätte er wohl nicht DAMIT gerechnet: Zwar waren die anwesenden Promis voller Arbeitseifer, dafür aber ohne Talent. Das versuchten sie dann mit dem Einschätzen des Brotpreises wieder gut zu machen - was allerdings auch in die Binsen ging. Somit war der Spenden-Event von großem Gelächter und viel Spaß geprägt. Dass dabei sogar noch Gutes für das Kinderhaus in Hallein von Pro Juventute getan wurde, setzte der Torte die Kirsche auf.