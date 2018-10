Giftköder: Jäger jetzt verurteilt

Grausige Funde auf Feldern um Windisch-Baumgarten, Bezirk Gänserndorf, sorgten vor knapp zwei Jahren für Entsetzen nicht nur bei Tierfreunden. Ein Hund, mehrere Katzen, Füchse, Marder und eine Reihe von Greifvögeln - darunter so seltene Arten wie Rotmilan und Seeadler - waren qualvoll verendet. Als Ursache konnte das in der EU bereits verbotene Pestizid Carbofuran nachgewiesen werden - die „Krone“ berichtete in ihrer Printausgabe.