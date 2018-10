Schüsse vor Welser Diskothek lösen Großeinsatz aus

What a „feeling“! Solche Erlebnisse will man defintiv nicht haben, wenn man ausgeht. In der Nacht auf Sonntag ist es gegen 0.20 Uhr im Eingangsbereich der Diskothek „Feeling“ in Wels zu einem Tumult zwischen circa 15 Personen verschiedener Herkunft gekommen. Dabei wurden mehrere Schüsse aus Schreckschusspistolen abgefeuert. Die Polizei schnappte zwei Verdächtige, einen 23-Jährigen mit Migrationshintergrund und einen 28-jährigen Iraker, beide aus Wels. Nicht der erste Vorfall in der Disco.