Klagenfurt: Brand in Mischfutterwerk

Klagenfurts Feuerwehren sind seit Freitagfrüh im Brandeinsatz. In einem Silo beim Mischfutterwerk am Südring war ein Brand ausgebrochen. Nachdem bereits 80 Tonnen Sonnenblumenkuchen aus dem Silo geräumt wurden, kam es in den Abendstunden erneut zu einer großen Durchzündung, nachdem das Brandgut laut Einsatzleiter Martin Zmug von der Berufsfeuerwehr „Luft bekommen hat“. Das Feuer konnte daraufhin mittels Pulverlöschern wieder eingedämmt werden.

Um den Brand jedoch endgültig unter Kontrolle bringen zu können, muss der komplette Silo geleert werden.