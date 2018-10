25 Stunden Japan-Brasilien-Flug für die Ewigkeit!

Der Flieger kam pünktlich in Brasilien an. Als er am Flughafen auf die Uhr schaute, hatte er noch vier Stunden bis zum Anpfiff der brasilianischen Cupfinale Corinthians gegen Cruzeiro. Cruzeiro gewann das Hinspiel 1:0. De Arrascaeta kam müde im Stadion an, sein Trainer Mano Menezes entschied sich, ihn vorerst als Joker auf der Bank zu lassen. Und dann kam der letzte Kapitel der Geschichte, die Krönung: Denn De Arrascaeta kam in der 67. Minute und eine Viertelstunde später erzielte er das erlösende Siegtor für Cruzeiro (2:1). Cruzeiro hat Damit einen fixen Startplatz im Libertadores Cup 2019 (Südamerikanische Champions League) und verdiente damit jetzt schon gut und gerne 13 Millionen Dollar.