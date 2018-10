18 Jahre Haft für kaltblütigen Mord an Ex-Freundin

„Hatte nicht vor, ihr etwas anzutun“

Rast versuchte die Tat seines Mandanten dadurch zu erklären, dass dieser von seiner Ex betrogen und in seiner Männlichkeit verletzt worden sei. Zudem habe sie gedroht, ihm die Kinder zu entziehen. „Ich habe nicht vorgehabt, ihr etwas anzutun. Ich kann nicht sagen, was in dem Moment in meinem Kopf vorgegangen ist“, sagte der in Spitzenrestaurants beschäftigte Koch. Er habe nach dem Messer gegriffen, das seine Frau hielt, und sich dabei verletzt. Seine Ex habe ihn aber nicht bedroht.