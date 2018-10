Premiere: Eine Frau am Steuer des Autoclusters

Weiterhin Gas geben, das ist auch das Motto der „Neuen“: Christa Zengerer studierte Werkstoffwissenschaften an der Montanuniversität Leoben, seit 2000 ist sie für die Maschinen- und Apparatebau AG (MAG) mit Sitz in Deutschlandsberg tätig. MAG ist Weltmarktführer im Bereich der Lackdrahtmaschinenentwicklung und -produktion. Lackdrähte werden vor allem in den Bereichen Automotive, Aerospace und Railsystems eingesetzt.