Telfer Lebensebenen: Alternative zum Altersheim

„Der erste Mensch, der zu uns kam, sagte, er habe Alzheimer und wolle sich die Lebensebenen anschauen - das ist genau was ich mir wünsche“, sagt Dorothee Wagner mit Funkeln in den Augen. „Denn jeder Mensch hat das Recht sich selbst auszusuchen, wo er lebt.“ Selbstbestimmung - das ist der oberste Grundsatz in Wagners Pflegemodell, das in Tirol einzigartig ist.