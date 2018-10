Tschechen drehen Aluminiumwerk in Lend zu

Nur scheint damit jetzt Schluss zu sein: Wie bekannt wurde, tauchte in der Gießerei ein formloses Schriftstück aus Tschechien mit der Hiobsbotschaft auf: Schon mit Jahresende soll die Produktion in Lend eingestellt werden, das Werk in Schwarzach - in dem Aluminium-Platten erzeugt werden - im Juni 2019.