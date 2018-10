Der Zirkus ist in der Stadt

Legendärer Sonderzug

In dieser Zeit ist Siedeln angesagt. „Über den Straßenweg wären vor allem die großen Distanzen, die die einzelnen Gastspielstädte voneinander trennen, nicht zu bewältigen,“ erklärt Paul den schon legendären Sonderzug, der mit einer imposanten Länge von 700 Metern am Dienstagvormittag endlich wieder in der Murmetropole Halt gemacht hat. Das Vorkommando übernahm sofort das Abladen von insgesamt 80 historischen Wagen. An erster Stelle kommt übrigens stets die Küche an. Schließlich wollen sich die rund 25 Aufbauhelfer erst einmal stärken, bevor sie das 16 Meter hohe Chapiteau - in diesem Fall auf dem Messegelände - entfalten.