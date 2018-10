Kein Geld für Grünoase

„Einst fuhren die Wiener hier mit dem Auto bis in den Wald, es gab keine Mistkübel und keine Wegweiser.“ Mit Schaudern erinnern sich Umweltschützer heute an die Chaos-Zeiten im Wienerwald. „Diesem Treiben wurde mit der Gründung des Naturparks Föhrenberge ein Riegel vorgeschoben, ein Verein übernahm Pflege und Aufsicht“, so Obmann Hans Stefan Hintner, Bürgermeister von Mödling.