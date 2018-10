Handy-Plaudern gegen die Angst

Gute Ideen abzukupfern ist keine Schande. Ganz im Gegenteil: Was in Graz längst gut funktioniert, kann auch in Wiener Neustadt das Sicherheitsgefühl von Frauen heben. Mit Gesprächen am „Heimwegtelefon“ wird diesen auf nächtlichen Wegen künftig die Angst genommen. Unter  02622/ 373-333 melden sich Freitag, Samstag und vor Feiertagen von 22 bis 3 Uhr Mitarbeiter des Grazer Ordnungsdienstes, mit dem Wiener Neustadt dabei kooperiert. „Durch das Plaudern fühlen sich die Fußgängerinnen in der Dunkelheit nicht mehr allein“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Sicherheitsstadtrat Philipp Gerstenmayer.