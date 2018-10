Ist der Liebes-Zug für Lugner abgefahren?

Es mangelt Richard Lugner nicht gerade an vielen Dingen: Der 86-Jährige feierte unzählige berufliche Erfolge und könnte sich eigentlich einen netten Lebensabend gestalten. Doch daran denkt der ehemalige Bauunternehmer gar nicht. Er will weder seinen Chefposten in der Lugner City aufgeben noch die Suche nach der Frau fürs Leben. Was seine Freunde und Wegbegleiter dazu sagen? Adabei-Moderatorin Sasa Schwarzjirg hat sich bei seiner Geburtstagsfeier im K47 umgehört.